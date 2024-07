Cuffie da Gaming Trust a SOLI 15 EURO: ne rimangono POCHISSIME

Gli appassionati di videogiochi non potranno fare a meno di questo gadget tech di ultima generazione in offerta super speciale! Parliamo delle Cuffie da Gaming Trust GXT 415 Zirox, oggi disponibili su Amazon a soli 15 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Cuffie da Gaming Trust GXT 415 Zirox: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie da Gaming Trust GXT 415 Zirox si caratterizzano per un design super leggero e, grazie ai morbidi cuscinetti over-ear e all’archetto regolabile, si adattano perfettamente a tutte le tipologie di utenti.

Questi gioiellini ti permetteranno di immergerti nel suono grazie ai potenti driver da 50 mm che offrono un audio di alta qualità per portarti al centro di qualsiasi gioco e vivere un’esperienza completamente immersiva.

Il modello in sconto è dotato di un microfono che è pronto quando serve e si ripiega quando non serve. In più, il microfono delle Zirox si ripiega perfettamente all’interno delle cuffie per non intralciarti mentre giochi. Tra l’altro il controllo del volume on-ear e la disattivazione microfono ti consentono di ascoltare e farti ascoltare in qualsiasi momento al massimo.

Per finire, questi auricolari posso essere utilizzati davvero con tutto grazie alla compatibilità multipiattaforma: questo vuol dire che puoi collegarti a ogni dispositivo con connessione audio da 3,5 mm.

