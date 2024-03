Cuffie da Gaming Trust: approfitta dello SCONTO disponibile ancora per POCO

Delle cuffie da gaming che costano poco ma che comunque riescono a garantirti delle ottime prestazioni durante le tue sessioni di gioco sono davvero difficili da trovare e bisogna spulciare un bel po’ prima di selezionare qualcosa di interessante. Oggi però sei fortunato, perché ti semplifichiamo il lavoro e ti proponiamo queste ottime Cuffie da Gaming di Trust, oggi disponibili su Amazon con uno sconto del 42% che fissa il prezzo finale a soli 28,99€.

Cuffie da Gaming Trust: oggi lo sconto su Amazon è speciale

Queste cuffie da gaming di Trust godono della licena ufficiale per console PlayStation 4 e sono compatibili anche con PlayStation 5. Dispongono di un audio potente e nitido grazie ai driver cuffia da 500 mm e anche di un ottimo microfono per comunicare durante le sessioni di gioco. Sono estremamente confortevoli grazie ai cuscinetti morbidi over-ear e al microfono da gaming pieghevole che è particolarmente utile quando le sessioni di gioco sono più lunghe del solito.

Hanno un archetto rinforzato e regolabile, con un design che si adatta perfettamente al design delle console di gioco insieme ai suoi accessori. Funzionano subito una volta collegate al controller wireless DUALSHOCK 4 o DUALSENSE tramite il cavo a treccia di nylon da 1,2 m, potendo regolare o disattivare il volume con il relativo telecomando.

Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: ancora per pochissime ore lo troverai disponibile sulla piattaforma di e-commerce con il 42% di sconto grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, che fissano il prezzo finale a soli 28,99€.

