Cuffie da gioco Turtle Beach scontatissime al -36%: tue ad una spesa minima

Prova ad immergerti nei tuoi videogiochi preferiti come mai prima d’ora con le Cuffie da gioco Turtle Beach Stealth 600! Oggi le trovi su Amazon in promozione speciale a soli 69 euro con un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? L’occasione è davvero irripetibile, coglila prima che sia troppo tardi!

Cuffie da gioco Turtle Beach Stealth 600: come utilizzarle al meglio

Le Cuffie da gioco Turtle Beach Stealth 600 rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole immergersi nei propri videogiochi preferiti e sentirsi sempre al centro di ogni sfida.

Si caratterizzano per una modalità di utilizzo davvero versatile grazie alla funzionalità multipiattaforma a bassa latenza con 2,4GHz Wireless e Bluetooth 5.2 su PlayStation, PC, Steam Deck e dispositivi mobili. Tra l’altro potrai passare in un attimo da una all’altra premendo semplicemente il pulsante QuickSwitch integrato.

Un’altra caratteristica di spicco è la batteria super estesa che assicura ben 80 ore di autonomia così da accompagnarti per giorni e giorni nelle tue sessioni di gioco. In più, grazie alla modalità di ricarica rapida, basteranno pochi minuti per avere l’energia che ti serve e continuare a giocare in qualsiasi momento senza perdere mai un colpo.

Per ottimizzare ancora di più il tuo setup di gioco, è possibile anche connettersi all’app companion Swarm II per PC e dispositivi mobili così da accedere all’equalizzatore a 10 bande, alle regolazioni microfono dell’equalizzatore e per ottenere il firmware più recente.

