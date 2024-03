Cuffie DA PRO con licenza ufficiale PlayStation: solo oggi le paghi quasi LA METÀ

Vuoi portare la tua esperienza col gaming ad un livello superiore? Allora ti farà piacere sapere che le cuffie Trust GXT 488 sono in vendita su Amazon a quasi la metà del prezzo. Le puoi ricevere comodamente a casa a 26,99 euro, con un risparmio garantito del 46% rispetto ai 49,99 euro di listino. Provviste della licenza ufficiale PlayStation, sono ottimizzate per PS4 e PS5. Disponibili nella colorazione nera, hanno dalla loro il microfono ripiegabile e un jack audio da 3.5mm. L’offerta è valida oggi, approfittane subito e goditi un audio da pro.

Cuffie Trust Gaming GXT 488: audio potente e comfort a portata di mano

Dotate della licenza ufficiale PlayStation, queste fantastiche cuffie da gaming Trust GXT 488 sono l’ideale per portare le tue sessioni di gioco ad un livello da vero pro. Compatibili sia con la PS4 che con la PS5, possono essere facilmente configurate attaccando il cavo dati tramite il jack audio da 3,5mm. Sono state studiate per fornirti il massimo del comfort, con i loro comodi cuscinetti over-ear. E soprattutto con il microfono ripiegabile, così da poter comunicare con i tuoi amici in game e vincere tutte le partite.

Solide ed eleganti con l’archetto rinforzato regolabile, hanno un design pensato per sposarsi alla perfezione con la tua PlayStation 4 o PlayStation 5. Discorso a parte per l’audio, che con questa versione è stato potenziato ulteriormente e fornisce un feedback sempre nitido col driver da 50 mm. Concludiamo con la chicca del Plug and Play, che dà modo di collegare le cuffie al controller Dualshock 4 o Dualsense tramite cavo a treccia. Per poter regolare o disattivare il volume sfruttando il comodo telecomando incluso.

Non puoi farti scappare questa promozione unica, solo oggi ti porti a casa un fantastico paio di cuffie da gaming pagandole quasi la metà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.