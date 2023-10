Le CUFFIE belle e morbide che cercavi finalmente in OFFERTA: fai PRESTO

Utilizzare delle cuffie confortevoli, comode e belle da vedersi è diventato praticamente un “must” poiché le usiamo per uscire di casa per ascoltare la musica o durante le videochiamate. Ci occorre quindi un accessorio che, oltre ad avere un audio impeccabile, possa essere utilizzato per più ore al giorno senza alcun fastidio. Meglio ancora se senza fili, così non avrai il fastidio di un cavo che si impiglia o si ingroviglia. Bene, le cuffie wireless DOQAUS sono in offerta a soli 27,99 euro grazie allo sconto del 7%. Ma ti conviene affrettarti.

Cuffie DOQAUS senza fili con microfono: le caratteristiche

Le cuffie Doqaus Bluetooth Over Ear hanno doppio driver da 40 mm, che ti permette di vivere un’esperienza quasi simile a quella di una sala da concerto. Otterrai 3 modalità di equalizzazione: bilanciato, dei bassi e ad alta definizione. Così da adattarsi bene a cosa stai facendo: dal gaming alla videochiamata passando per l’ascolto della musica. Il paraorecchie over ear realizzato con la schiuma in memory-protein più morbida, così potrai usarle per diverse ore senza alcun fastidio. La fascia per la testa regolabile e i paraorecchie flessibili possono adattarsi facilmente a qualsiasi forma di testa senza mettere pressione sull’orecchio. Le cuffie pesano solamente 0,25 kg.

Ottima poi l’autonomia: sono garantite oltre 90 ore di riproduzione. Inoltre, quando la batteria si esaurisce, è possibile passarle dalla modalità wireless a quella cablata. La connessione Bluetooth 5.3 rende l’utilizzo più stabile e veloce e un raggio di connessione fino a 20 metri senza perdere nemmeno una nota. Con il microfono integrato, è possibile effettuare facilmente chiamate in vivavoce o riunioni in smart working. Dopo l’acquisto, beneficerai della possibilità della restituzione a 30 giorni gratuita e 18 mesi di manutenzione.

Insomma, le cuffie DOQAUS senza fili con microfono integrato sono ideali per il tuo tempo libero o per il lavoro. Oggi tue con soli 27,99 euro! Ma devi sbrigarti!

