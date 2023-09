Cuffie da GAMING con microfono e LED a META' prezzo! Prendile ORA

Da tempo sogni di acquistare delle cuffie dalla forma avveniristica e accattivante, con microfono, che diano stile e un atteggiamento professional al tuo gaming quando sei connesso con altri player o in diretta streaming su una piattaforma Social? Bene, questa è l’occasione giusta per te! Le cuffie da gaming Orzly, edizione Abyss compatibili con PS5 PlayStation 5, PS4, XBOX SERIES X|S, XBOX ONE, Nintendo Switch, Google Stadia, PC, MAC, Laptop. Nonché dotate di cuffie Hornet RXH-20, Microfono e una scintillante luce blu led laterale, le paghi solo 24 euro! Grazie allo sconto del 44%, quindi praticamente saranno tue quasi a metà prezzo. Potrai ammaliare i tuoi followers o intimorire i tuoi avversari

Cuffie con microfono Orzly: tutte le caratteristiche

Le cuffie Orzly che presentiamo oggi sono compatibili come detto con tutte le principali console, oltre a Pc e smartphone, tramite cavo da 3,5 mm. Il design Soft over-ear delle cuffie le rende molto leggere e impercettibili anche dopo molte ore di utilizzo. Pesano solo 360 grammi, con i morbidi padiglioni in schiuma ispessita sopra l’orecchio offrono il massimo comfort durante l’uso prolungato. Dispone di un telaio in alluminio leggero, costruzione robusta e archetto sospeso. Molto accattivante la luce blu led laterale che gli conferisce un tocco spaziale, in contrasto col tenebroso colore nero.

Per quanto concerne il microfono, è dotato della funzione di cancellazione del rumore di fascia alta per ridurre i rumori ambientali e di sottofondo indesiderati. Con una rotazione di 120 gradi, può essere regolato in base alle proprie preferenze o ruotato verso l’alto quando non ne hai bisogno. I controlli audio in linea mantengono tutte le funzioni delle cuffie come i controlli del volume, l’interruttore di accensione / spegnimento del microfono, Anche i controlli sono in LED in una posizione comoda e intuitiva di facile accesso.

Insomma, hai tante belle caratteristiche che ti renderanno un gamer imbattibile! Oggi le paghi solo 24 euro grazie allo sconto del 44%. Ma ti conviene sbrigarti e battere sul tempo anche nel pagamento i tuoi avversari!

