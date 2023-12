Cuffie gaming UNIVERSALI di Turtle Beach a prezzo REGALO su Amazon (29€)

Le cuffie gaming Recon 70P del marchio Turtle Beach sono in offerta su Amazon a 29,98€ invece che 34,99€, grazie allo sconto del 14% applicato questa mattina sul sito amazon.it. Ecco il link all’offerta.

Turtle Beach rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi e per quanti sono alla ricerca di un paio di cuffie gaming universali. Compatibilità estesa, microfono di qualità e cuscinetti premium sono i principali punti di forza di questo articolo.

Cuffie gaming Turtle Beach Recon 70P a meno di 30€ su Amazon

Il nuovo design delle Recon 70P restituiscono un comfort che dura per ore e ore trascorse davanti alla console per giocare al proprio titolo preferito. Nessuno oserà disturbarti, grazie alla presenza dei cuscinetti over-ear premium in pelle sintetica, grazie ai quali non solo ti isolerai da tutto ciò che ti circonda, ma riuscirai anche a godere di un’esperienza di ascolto completamente nuova.

Esperienza goduriosa confermata anche dalla presenza del microfono ad alta sensibilità, progettato da Turtle Beach per offrire il massimo a ogni singolo giocatore. Infine, grazie al collegamento da 3,5 millimetri, è possibile usarle con i controller di PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC.

Le Turtle Beach Recon 70p sono in offerta a soli 29,98€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per questo gli utenti che hanno l’abbonamento a Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratis (arrivano prima di Capodanno).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.