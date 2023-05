Cuffie GXT 488 Forze-B spettacolare prezzo sempre più basso!

Le cuffie Trust GXT 488 Forze-B sono un headset da gaming progettato per offrire un’esperienza audio coinvolgente e confortevole. Con una serie di funzionalità avanzate e un design ergonomico, queste cuffie si adattano perfettamente alle esigenze dei giocatori più disparati, dai casual ai pro più intransigenti e appassionati. Trust vuol dire fiducia, queste cuffie sono davvero di grande qualità, con licenza ufficiale PlayStation. Il prezzo di listino fa un capitombolo all’indietro e si ferma a 34,99 euro grazie ad un sontuoso sconto del 30%. Costa state facendo?

Mettetele subito nel carrello!

Rapporto qualità-prezzo spettacolare!

L’headset GXT 488 Forze-B è dotato di driver da 50 mm che offrono un suono potente e nitido. Con una risposta in frequenza ampia, l’audio viene riprodotto in modo dettagliato, consentendo di percepire ogni effetto sonoro e ogni dettaglio in gioco. I bassi sono profondi e forti, mentre gli alti sono chiari e cristallini, fornendo un’esperienza audio coinvolgente.

I padiglioni auricolari sono realizzati in morbida pelle sintetica che si adatta comodamente alle orecchie, riducendo l’affaticamento. La fascia regolabile garantisce una vestibilità perfetta e stabile, adattandosi a tutte le diverse dimensioni della testa.

Il microfono, dotato poi di filtro pop, è flessibile e rimovibile, in modo che quando non dobbiamo usarlo per parlare, ad esempio, con i compagni di squadra possiamo toglierlo a tutto vantaggio della comodità in mobilità.

La connettività dell’headset GXT 488 Forze-B è tanto semplice quanto di fatto universale. Le cuffie sono dotate di un connettore audio da 3,5 mm che le rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, console di gioco e dispositivi mobili.

GXT 488 Forze-B sono cuffie da gaming che offro un suono potente, un comfort eccellente e la possibilità di collegarle davvero con tutto. Il prezzo è senza dubbio uno dei punti di forza, sia quello di listino che quello che oggi fa bella mostra di sé grazie ad una corposa offerta Amazon che taglia il prezzo del 30%. Solo 34,99 euro, cosa aspettate per acquistarle?

