Cuffie JBL LIVE 660NC Wireless con cancellazione adattiva del rumore in offerta su Amazon

Sperimenta una qualità audio eccellente con le cuffie over-ear wireless Live 660NC con cancellazione del rumore di JBL. Ascoolta la tua musica preferita attraverso ampi driver da 40 mm e l’isolamento acustico passivo che filtra i rumori ambientali fastidiosi. Con il supporto Bluetooth e un microfono integrato, puoi anche utilizzare queste cuffie per connetterti tramite il tuo smartphone. Acquistale su Amazon a soli 119,99€ invece di 179,00€.

Rispondi alle chiamate stereo in vivavoce o tocca il padiglione auricolare per attivare l’assistente digitale del tuo dispositivo. Se è l’Assistente Google, dì semplicemente “ehi, Google” per attivarlo usando solo la tua voce.

La cancellazione adattiva del rumore è ottima per isolarti con le tue playlist e podcast preferiti, ma non è l’ideale in ogni situazione. Se cammini in pubblico, ascoltare gli altri e il traffico nelle vicinanze è essenziale per tenerti al sicuro. Con Ambient Aware attivato, i suoni ambientali vengono amplificti all’interno dei padiglioni.

Le cuffie Live 660NC si ricaricano completamente in circa 2 ore, ma se sei di fretta puoi ottenere fino a 4 ore di riproduzione con una ricarica rapida di 10 minuti.

Sebbene le cuffie siano principalmente wireless, a volte ti dimentichi di caricarle o devi connetterti a un dispositivo non Bluetooth. JBL ti copre con un jack audio integrato e un cavo audio incluso. E con il supporto multipoint, queste cuffie ANC possono essere accoppiate con due dispositivi diversi contemporaneamente. Questo ti dà la possibilità di passare rapidamente da uno all’altro quando necessario. Ad esempio, ascolta un film su un tablet, ma poi passa automaticamente allo smartphone per rispondere a una chiamata.

Non perderai mai la parte migliore della canzone. Quando devi togliere le cuffie, mettono automaticamente in pausa l’audio e lo riprendono quando le rimetti. Questa tecnologia ti consente di accoppiare rapidamente le cuffie Live 660NC con il tuo smartphone Android. Basta accendere le cuffie e verranno rilevate automaticamente, consentendoti di accoppiarle con un solo tocco. Una volta accoppiate, l’accensione delle cuffie le abbinerà immediatamente al tuo dispositivo. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.