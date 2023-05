Cuffie JBL live: oggi ti costano davvero NIENTE su Amazon

Sei sempre sintonizzato e ascolti continuamente tanta musica di ogni genere? Anche mentre ti alleni o ti rilassi sul divano? Pensa, che oggi trovi queste cuffie on-ear di JBL, ad un prezzo incredibile su Amazon. Oggi te le porti a casa a soli 119,21€, invece di 129,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Se vuoi davvero ascoltare le tue canzoni preferite, al volume giusto, come in uno studio di registrazione. Allora, dovresti prenderti queste cuffie di JBL. Le trovi con lo sconto dell’8%. Non ti resta che aggiungerle al carrello, così al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito.

Cuffie JBL on-ear, Bluetooth, cancellazione del rumore, pieghevole, senza fili

Si tratta di un modello davvero unico, che ti farà impazzire all’istante, dal colore rosa perfetto per l’estate. Potrai anche rispondere alle chiamate del tuo telefono direttamente dalle cuffie.

Questo modello di JBL, proprio grazie alla cancellazione del rumore adattiva ti eliminerà tutti i suoni ambientali; con Ambient Aware rimani in contatto con l’ambiente circostante egrazie alla funzione TalkThru potrai parlare senza dover rimuovere le cuffie.

Proprio grazie alla batteria ricaricabile, queste cuffie di JBL ti assicurano anche fino a 50 ore di riproduzione con audio e con una ricarica veloce di solamente 10 minuti. Tu potrai avere anche fino a 4 ore di musica extra. Potrai rispondere al volo alle chiamate e accedere al servizio vocale grazie ai comandi e al microfono.

Oggi le trovi ad un prezzo davvero mini su Amazon, non ti resta che aggiungerle al tuo carrello e al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito. Non attendere ancora troppo tempo, perché ne restano davvero pochissimi pezzi su Amazon. Dal colore rosa, perfetto per ogni tipo di occasione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.