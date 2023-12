Cuffie leggerissime con cancellazione del rumore e batteria infinita a soli 19 euro: musica per le tue orecchie!

INFURTURE Q1 sono cuffie dotate di Cancellazione attiva del rumore con microfono, Bluetooth Over Ear senza fili, bassi profondi, padiglioni in schiuma memory foam, ricarica rapida per 40 ore di riproduzione. Oggi le paghi solo 19 euro, grazie allo sconto del 33%! Puoi anche decidere di regalarle per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cuffie INFURTURE Q1: le caratteristiche

La riduzione attiva del rumore delle cuffie Infurture Q1 consente di rimanere concentrati, di confrontare e reagire ai rumori esterni e quindi di utilizzare segnali opposti per annullarli, offrendo un suono cristallino. Fino a 30 ore di ascolto in modalità di riduzione del rumore e fino a 40 ore di ascolto in modalità standard. Con una ricarica rapida di 10 minuti è possibile ascoltare per 2 ore. Le cuffie pesano solo 204 grammi. I paraorecchie in memory foam si adattano delicatamente alle orecchie. Lo snodo rotante dell’archetto regola automaticamente l’angolazione delle cuffie in base alla forma della testa, per ottenere una vestibilità più confortevole e più salda.

Funzione di ricarica rapida USB-C per 40 ore di riproduzione: 10 minuti di ricarica possono fornire 2 ore di ascolto. È possibile godere di un mondo privo di rumore fino a 40 ore. Potente effetto dei bassi: i driver da 40 mm sono in grado di offrire bassi migliori. Offrono un suono nitido e potente e un suono silenzioso, che vi aiuterà a godervi meglio la musica. Ascolto straordinariamente silenzioso con bassi completamente bilanciati e toni alti, con una chiarezza straordinaria.

