Due AURICOLARI con filo e microfono ORA le paghi SOLO 8 euro!

Se ti occorrono delle cuffie nuove, puoi cogliere al volo questa straordinaria offerta che consente di pagarne ben 2 solo 8,99 euro! Praticamente nulla, se consideri tutte le funzionalità che ha. Ma basta già solo dare un’occhiata alle offerte in giro per capire quale grande occasione sia, visto che cuffie e microfono insieme solitamente le paghi almeno il doppio e per ua sola unità. Parliamo peraltro di un dispositivo molto comodo da portare, che non percepirai affatto neppure dinanzi a un utilizzo di molte ore al giorno. A quel prezzo otterrai delle cuffie Mas Carney con filo Jack 3.5mm, con Controllo del Volume integrato, cavo per collegarlo sia a Smartphone che PC. I colori sono bianco e nero. Potrai tenerne una come scorta o per regalarle a qualcuno.

Cuffie con microfono Mas Carney WI7: caratteristiche e prezzo

Le cuffie con microfono MAS CARNEY WI7 solo ideali per tutti! Sono costituite da Altoparlanti da 14,2 mm con cavo e design creativo in-ear progettato in base alla geometria dell’orecchio, con cuscinetti auricolari di dimensioni S/M/L. Si adatteranno così all’orecchio e non le sentirai minimamente. Il filo è in plastica ABS anti-avvolgimento di alta qualità, così da non darti alcun fastidio. Oltre al connettore da 3.5 mm e lunghezza cavo 120 cm, robusto e conforme agli standard ROHS.

Sono dotate anche di un telecomando integrato che consente di regolare il volume e rispondere o terminare le chiamate direttamente dal cavo. Quindi non dovrai più estrarre il telefono da borsa, tasca o marsupio. Potrai collegarle a tantissimi tipi di device: smartphone, telefono, tablet Android, computer, laptop, PC, TV, MP3, dispositivi Windows, grazie al comodo cavo da 3,5 mm. Il vantaggio che ne avrai 2 al prezzo di uno, anzi anche meno. Di due colori diversi, che potrai regalare al tuo o alla tua partner e ascoltare la vostra musica preferita insieme. Oppure potrai tenerne una come scorta o regalarla a qualcuno/ a cui sai che può servire.

Insomma, un’offerta strepitosa che non puoi perdere per ascoltare musica o per le tue videochiamate. Due cuffie con microfono MAS CARNEY WI7 oggi le paghi solo 8,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.