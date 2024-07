Cuffie on-ear Jabra in SVENDITA Prime Day: tue con una SPESA MINIMA

Preparati a godere di un suono sempre impeccabile mentre lavori, ascolti musica o giochi ait uoi videogiochi preferirti con le Cuffie Jabra Evolve 20! In occasione del Prime Day oggi sono disponibili su Amazon a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questa offerta è riservata agli abbonati Prime ed è valida ancora per pochissime ore, approfittane prima che sia troppo tardi!

Cuffie Jabra Evolve 20: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie Jabra Evolve 20 rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio, offrendoti prestazioni davvero eccezionali.

Sono dotate della funzionalità di Cancellazione passiva del rumore: questo vuol dire che i rumori esterni rimarranno lontani, per una esperienza di ascolto impeccabile e per una perfetta dedizione al lavoro in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

Inoltre gestione delle chiamate sarà più semplice che mai grazie al controller esterno dell’audio che permette di effettuare, rispondere e silenziare le chiamate restando connessi da qualsiasi luogo.

Allo stesso modo, la modalità di utilizzo risulta facilissima in quanto non è necessaria l’installazione di nessun programma specifico sfruttando una configurazione plug-and-play. Basterà collegare le cuffie a qualsiasi dispositivo tu voglia e il gioco è fatto!

Un’altra caratteristica di spicco di questo modello è il massimo comfort che assicurano anche dopo ore e ore di utilizzo grazie ai comodi cuscinetti in schiuma e all’archetto regolabile in base alle tue esigenze.

In occasione del Prime Day oggi le Cuffie Jabra Evolve 20 sono disponibili su Amazon a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 6%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questa offerta è riservata agli abbonati Prime ed è valida ancora per pochissime ore, approfittane prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.