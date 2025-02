Cuffie On-Ear JBL Tune a meno di 30€: lo sconto folle è del -40%

È ora di immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora con le Cuffie On-Ear JBL Tune 510BT! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 29 euro con uno sconto bomba del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie On-Ear JBL Tune 510BT: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie On-Ear JBL Tune 510BT sono un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole godere di un audio sempre impeccabile in ogni momento.

Innanzitutto questi auricolari offrono un’esperienza sonora immersiva con alti cristallini e potenti bassi di JBL Pure Bass così da farti sentire sempre come al centro di un concerto.

Un’altra caratteristica di spicco è l’autonomia super estesa tanto che assicurano 40 ore di riproduzione musicale no-stop. Tra l’altro, le cuffie sono cariche in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, mentre con la funzione di ricarica veloce in soli 5 minuti garantiscono ben 2 ore di musica.

Allo stesso tempo, si contraddistinguono per l’innovativa funzionalità di Connessione Multipoint attraverso la quale è possibile passare da un dispositivo bluetooth all’altro con facilità, ad esempio da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare. In più, sfruttando il pulsante multifunzione potrai anche attivare l’assistente vocale per ottimizzarne l’utilizzo.

Per finire, questo modello ha un design leggero, comodo e pieghevole: i padiglioni auricolari sonon morbidissimi con un archetto imbottito così da poterle indossare per ore nel massimo comfort.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.