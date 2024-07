Cuffie On-Ear JBL Tune a MENO DI META' PREZZO: oggi sono tue a SOLI 25 EURO

Perché accontentarsi di un audio mediocre se puoi ascoltare la tua musica preferita in maniera davvero impeccabile? Prova subito le Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune 510BT, oggi disponibili su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, un amega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune: audio e comofort al top

Le Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune 510BT rappresentano un vero e proprio must-have sopratutto per chi ama ascoltare la musica in modo immersivo in ogni momento della giornata.

Ti daranno la possibilità di trasmettere un suono di alta qualità dal tuo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo senza la presenza di cavi disordinati e ingombranti. Il suono che offrono è eccezionale, con alti cristallini e i bassi profondi caratteristici di JBL Pure Bass.

La vera e propria punta di diamante degli auricolari è l’autonomia elevatissima: assicurano 40 ore di riproduzione musicale no stop e serviranno solo 2 ore di ricarica tramite cavo USB Type-C per averle completamente cariche. In più la funzione di ricarica veloce permette di avere ben 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica.

Un’altra caratteristica importante è la super portabilità di queste cuffie grazie ad un design pieghevole davvero super pratico. In più sono dotate di padiglioni auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito, quindi sono comode da indossare tutto il giorno senza il minimo problema.

