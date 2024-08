Cuffie On-Ear JBL Tune in SUPER SCONTO: offerta BOMBA su Amazon

Ami la musica e vuoi immergerti nelle tue canzoni preferite nella massima comodità e ovunque tu sia? Prova le Cuffie On-Ear JBL Tune, oggi disponibili su Amazon a soli 69 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie On-Ear JBL Tune: musica immersiva e comfort al top

Le Cuffie On-Ear JBL Tune sono dei veri e propri gioiellini per chi ama la musica e vuole ascoltare le proprie canzoni preferite sempre in modo impeccabile.

Questi auricolari sovraurali offrono il potente suono JBL Pure Bass che puoi ascoltare solo nei locali più famosi di tutto il mondo: questo vuol dire che potrai godere sempre di bassi potenti ed alti cristallini, immergendoti totalmente nei tuoi brani preferiti.

Una caratteristica di spicco delle cuffie è la lunghissima autonomia che garantiscono, così da non abbandonarti per giorni e giorni: potrai ascoltare fino a 70 ore di musica no-stop ricaricandole totalmente tramite cavo USB-C in sole 2 ore. In più, con soli 5 minuti di ricarca, avrai a disposizione ben 3 ore di musica ogni volta che vuoi.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto puoi controllare facilmente l’audio e gestire le chiamate tramite i comodi pulsanti sul padiglione. Tra l’altro, è possibile ascoltare la tua voce mentre parli con VoiceAware così da effettuare telefonate più nitide che mai anche in posti molto affollati.

