Cuffie Over-ear Creative in SOTTOCOSTO: con il COUPON le paghi POCHISSIMO

Non accontentarti di auricolari mediocri, punta su un modello top di gamma con le Cuffie Over-ear wireless Creative Zen Hybrid 2! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 44 euro grazie ad un coupon di sconto del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie Over-ear wireless Creative Zen Hybrid 2: suono immersivo e massimo comfort

Le Cuffie Over-ear wireless Creative Zen Hybrid 2 sono dei veri e propri gioiellini per chi è appassionato di musica.

Si contraddistunguono per un’ottima acustica e un audio a bassa latenza in quanto sono progettate per offrire acuti chiari e medi ben bilanciati.

Un’altra caratteristica di spicco di questo modello è il microfono integrato per la cancellazione del rumore che rileva la tua voce sopra il rumore: in questo modo potrai sia immergerti completamente nella tua musica preferita, che farti sentire forte e chiaro durante qualsiasi telefonata anche in luoghi molto affollati e rumorosi.

Il fiore all’occhiello delle cuffie è sicuramente l’autonomia elevatissima che ti assicura una riproduzione musicale davvero infinita: potrai usufruire di 49 ore di musica con la modalità di cancellazione del rumore attivata, e di 67 ore con ANC spento.

Il comfort non è da meno grazie ai padiglioni morbidi ed ergonomici. In più, potrai portarle sempre con te ovunque e riporle in tre modi diversi in base alle tue esigenze: piegatura piatta, piegatura a metà e piegatura compatta.

