Cuffie Over-Ear JBL a quasi META' PREZZO: ne rimangono POCHISSIME

Se vuoi godere di un’esperienza audio immersiva soprattutto quando sei fuori casa, devi assolutamente provare le Cuffie Over-Ear JBL LIVE! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 44%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Over-Ear JBL LIVE: audio immersivo e massimo comfort sempre

Le Cuffie Over-Ear JBL LIVE sono un vero e proprio top di gamma del settore che non puoi non avere se ami ascoltare la tua musica preferita al meglio.

Grazie al rinomato suono JBL, al noise cancelling e al driver da 40 mm, queste cuffie on-ear bluetooth permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di alta qualità con bassi potenti.

Sono dotate della funzionalità di cancellazione del rumore adattiva che permette di eliminare i suoni ambientali per immergerti comploetamente nella tua musica. Allo stesso tempo, sfruttando la funzione ambient aware, puoi rimanere in contatto con l’ambiente circostante e con talkthru puoi parlare senza rimuovere le cuffie.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie ai comandi e al microfono sul padiglione che ti permettono di rispondere al volo alle chiamate che ricevi su smartphone o tablet e accedere anche al servizio vocale. Inoltre il comfort è sempre assicurato con il comodo archetto in tessuto e i morbidi cuscinetti auricolari: in questo modo potrai indossarle per ore e ore senza alcun fastidio.

Oggi le Cuffie Over-Ear JBL LIVE sono disponibili su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 44%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.