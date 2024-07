Cuffie over-ear Philips a MENO DI META' PREZZO: tue a SOLI 16 EURO (-66%)

Amazon ha appena lanciato un’offerta eccezionale su un paio di auricolari top di gamma che ti faranno impazzire! Si tratta delle Cuffie Bluetooth over-ear PHILIPS, oggi disponibili a soli 16 euro con uno sconto maxi del 66%.

La spedizione è gratuita cn consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’occasione è davvero irripetibile e gli articoli stanno per terminare!

Cuffie Bluetooth over-ear PHILIPS: audio impeccabile ad un prezzo stracciato

Le Cuffie Bluetooth over-ear PHILIPS sono dei gioiellini che cambieranno il modo di ascoltare la tua musica preferita.

Sono dotate di un potente driver Neodym 32 mm che garantiscono un suono forte, così da poterti immergere nelle tue canzoni sentendoti al centro di un concerto ovunque tu sia, anche in posti particolarmente affollati.

Si contraddistinguono dagli altri modelli per il tasto Bass Boost attraverso il quale poter attivare a comando un basso potente ogni volta che vuoi. Inoltre, con il tasto multifunzione, potrai gestire la musica e le chiamate così da poter utilizzare gli auricolari in modo ancora più comodo e versatile.

Grazie alla connessione intelligente, le cuffie cercano automaticamente gli altri Bluetooth e basterà un attimo per l’accoppiamento. Anche l’autonomia non delude in quanto assicurano fino a 29 ore di musica no-stop e, grazie alla funzione di ricarica rapida, si ottengono ulteriori 4 ore di riproduzioni dopo soli 15 minuti.

Il comfort ovviamente è sempre assicurato grazie a padiglioni imbottiti e un design pieghevole che le rende piatte e trasportabili ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.