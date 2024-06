Cuffie over-ear Sony a MENO DI META' PREZZO: affare UNICO

Sei pronto ad ascoltare la tua musica preferita per ore nella massima comodità con le Cuffie Wireless over-ear Sony! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 32 euro con uno sconto bomba del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie Wireless over-ear Sony: audio impeccabile e comfort massimo

Le Cuffie Wireless over-ear Sony rappresentano un vero e proprio must-have per gli appassionati di musica.

Ti permettono di personalizzare l’ascolto in base alle tue preferenze in quanto puoi scegliere la qualità audio adatta al tuo genere musicale dalla gamma di preset o usare l’app Sony Headphones Connect per creare e salvare i tuoi preset personali, regolare i bassi e abilitare funzioni come Speak-to-Chat ed eliminazione del rumore.

L’audio è sempre impeccabile grazie al Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che ripristina fedelmente tutti gli elementi sonori per offrire un suono di alta qualità, più vicino possibile all’originale. In questo modo potrai immergerti nella tua musica preferita come se fossi in prima persona al centro di un concerto.

Inoltre gli auricolari sono dotati di connessione multipoint: puoi associare le tue cuffie a due diversi dispositivi Bluetooth contemporaneamente per la massima praticità. Se, ad esempio, aspetti una chiamata, le cuffie rilevano il dispositivo che riceve la chiamata ed eseguono la connessione automaticamente per un’esperienza impeccabile a mani libere.

