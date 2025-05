Cuffie over-ear Sony con cancellazione del rumore: un prezzo mini per un audio TOP

Oggi le Sony WH-1000XM4, cuffie wireless over-ear di fascia alta, sono in offerta a soli 199€, con uno sconto significativo dell’11% rispetto al prezzo di listino. Non lasciarti sfuggire questa promozione esclusiva, ideale per chi cerca un’esperienza audio senza compromessi.

Cuffie over-ear Sony: audio premium e massimo comfort

Le Sony WH-1000XM4 sono sinonimo di qualità premium e tecnologia avanzata. Grazie al loro sistema di cancellazione del rumore gestito dal processore HD QN1, potrai immergerti completamente nella tua musica, isolandoti dai rumori esterni anche nei contesti più rumorosi. La tecnologia DSEE Extreme è in grado di ottimizzare la qualità dei file compressi, garantendo un audio cristallino e dettagliato.

Queste cuffie non si limitano a offrire un audio eccellente: sono pensate per un utilizzo pratico e quotidiano. Con la funzione Speak-to-Chat, la riproduzione si interrompe automaticamente quando inizi a parlare, mentre il sensore di indossabilità spegne le cuffie quando le togli, ottimizzando così la durata della batteria. Inoltre, la connessione Multi-Point consente di collegare due dispositivi contemporaneamente, permettendoti di passare senza sforzo dal tuo smartphone al computer.

Con un peso minimo e materiali di alta qualità, le Sony WH-1000XM4 garantiscono un comfort straordinario anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Sebbene non siano impermeabili, sono perfette per una vasta gamma di situazioni, dalle sessioni musicali alle videoconferenze, grazie al microfono integrato con tecnologia stereo.

Un altro punto di forza di queste cuffie è la batteria: fino a 30 ore di autonomia con una sola carica, a cui si aggiunge una funzione di ricarica rapida che offre ore di utilizzo con pochi minuti di collegamento. Questo le rende perfette per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare alla qualità sonora.

Il design circumaurale elegante e sobrio è il tocco finale che rende le Sony WH-1000XM4 un vero must-have per gli appassionati di tecnologia e musica. Se stai cercando un prodotto premium che unisca prestazioni eccezionali a un comfort impareggiabile, questa è l’occasione che fa per te.

