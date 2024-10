Cuffie over-ear Sony scontatissime al -34%: oggi su Amazon risparmi 140€

Ecco per te le migliori cuffie marcate Sony con una funzione di Calcellazione del rumore imbattibile! Parliamo delle Cuffie over-ear Sony WH-1000XM5, oggi disponibili su Amazon a soli 279 euro con uno sconto bomba del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie over-ear Sony WH-1000XM5: audio immersivo e massimo comfort

Le cuffie over-ear Sony WH-1000XM5 rappresentano un vero e proprio must-have per chi ama ascoltare la musica in maniera più comoda e immersiva che mai.

Una delle specifiche più importanti è l’ottimizzatore NC automatico che garantisce la cancellazione del rumore in modo ottimale in qualsiasi ambiente esterno. Inoltre su ciascun padiglione auricolare sono installati quattro microfoni per eliminare i suoni indesiderati in modo più accurato.

Allo stessto tempo, le cuffie offrono una qualità del suono impeccabile grazie all’unità driver progettata con precisione che migliora la sensibilità alle alte frequenze grazie anche a LDAC ovvero un’innovativa tecnologia di codifica audio adottata dal settore.

La batteria super potente è un’altra specifica di spicco che garantisce fino a 30 ore di energia, quindi perfetta anche quando devi affrontare un lungo viaggio. In più, grazie alla ricarica rapida e all’attatore CA USB-PD, puoi avere 3 ore di riproduzione con una ricarica di soli 3 minuti.

Per finire, la comodità è assicurata grazie al design ergonomico, ai morbidi cuscinetti auricolari e all’archetto regolabile che garantisce una vestibilità su misura per diverse ore di utilizzo.

Oggi le Cuffie over-ear Sony WH-1000XM5 sono disponibili su Amazon a soli 279 euro con uno sconto bomba del 34%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.