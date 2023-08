Cuffie per Xbox One su Amazon ad un prezzo STREPITOSO

Alzi la mano chi non ha mai giocato una partita in multiplayer online su Xbox, usufruendo del servizio Xbox Live, che rappresenta a tutti gli effetti il capostipite e il precursore di questo genere di servizi per console. Come per ogni postazione che si rispetti, anche giocare online necessita ovviamente di accessori precisi e ben specifici oltre alla console. A tal proposito ci viene in aiuto Amazon con un’offerta stratosferica a dir poco, con le cuffie headset per Xbox One in vendita a soli 19.99 euro, con uno sconto del 13% sull’originale prezzo di listino.

Cuffie Xbox a soli 19 euro

Queste cuffie per Xbox One presentano una comodità non da poco: esse si collegano infatti direttamente al controller di Xbox One, per mezzo di un particolare connettore che va a collegarsi in corrispondenza della parte inferiore del controller. Ciò permette dunque di avere una grande autonomia in termini di libertà di movimento, dal momento che non avremo la necessità in questo caso di dover attaccare il filo delle nostre cuffie alla TV, con tutto il disagio che si creerebbe.

Le cuffie, a padiglione singolo, permettono inoltre di ascoltare selettivamente la chat vocale di gioco: così facendo avremo un solo e unico canale di trasmissione, mentre l’audio del gioco rimarrà trasmesso e confinato al classico altoparlante della TV.

Le stesse cuffie sono inoltre dotate di un microfono, che permette dunque di parlare tranquillamente con i propri compagni di squadra, in modo tale da stilare delle strategie in tempo reale per attaccare il proprio nemico in maniera efficace.

Insomma, con meno di 20 euro hai la possibilità per pochissimi giorni di accaparrarti un ottimo paio di cuffie valide per il multiplayer online su Xbox: cercate di approfittarne il prima possibile a questo indirizzo, le scorte potrebbero terminare a breve!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.