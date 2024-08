Cuffie Sennheiser ACCENTUM, rapporto qualità prezzo imbattibile con lo sconto Amazon

Sennheiser ACCENTUM Special Edition appresentano un’interessante proposta nel panorama delle cuffie wireless. Posizionandosi in una fascia di prezzo medio-alta, queste cuffie realizzate da un’azienda che vuol dire qualità assoluta come Sennheiser, promettono un’esperienza audio al top senza dover spendere una fortuna. E come se non bastasse il rapporto qualità prezzo in origine già vincente di suo, ci si mette anche Amazon, con uno sconto davvero gradito: MENO 29%! Possiamo quindi acquistare queste cuffie pagando 12o euro invece di 170 euro! Ben 50 euro risparmiate!

ACCENTUM Special Edition si presentano con un design sobrio ed elegante, caratterizzato da linee pulite e materiali di buona qualità. I padiglioni auricolari, ampi e imbottiti, garantiscono un comfort elevato anche durante lunghe sessioni di ascolto. Il peso contenuto e la fascia regolabile contribuiscono a rendere queste cuffie piacevoli da indossare.

Sennheiser è rinomata per la qualità del suono dei suoi prodotti e le ACCENTUM Special Edition non fanno eccezione. Grazie ai driver dinamici da 37 mm, queste cuffie offrono un suono bilanciato e dettagliato, con bassi profondi e incisivi, medi caldi e alti cristallini. Il supporto ai codec Bluetooth avanzati, come aptX HD, garantisce una trasmissione audio di alta qualità senza latenza. Inoltre, il dongle Bluetooth (in dotazione) garantisce un suono ottimale dai computer (PC e Mac) e consente di utilizzare anche i controlli delle cuffie.

ACCENTUM Special Edition sono dotate di una funzione di cancellazione del rumore attiva, che risulta efficace nel ridurre i rumori ambientali a bassa frequenza, come il rumore di fondo di un ufficio o di un aereo. La durata della batteria è un altro punto di forza di queste cuffie: fino a 50 ore di musica attivando al massimo la cancellazione dei rumori. Quando è ora di ricaricare, la ricarica rapida permette una riproduzione di 5 ore con 10 minuti di ricarica.

