Basta solite cuffie! Con le Sennheiser HD 599 in OFFERTA sentirai tutta un'altra musica!

Di cuffie sul mercato, si sa, ce ne sono a iosa. Tutte promettono un suono strepitoso, ma poi, alla prova dei fatti, sembrano tutte uguali. Le Sennheiser HD 599, tuttavia, si distinguono dalle solite cuffie per varie ragioni. Le Sennheiser HD 599 Special Edition sono cuffie premium per coloro che ricercano un suono sofisticato, design e qualità incredibile. I trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa. Grazie alla Festa delle offerte Prime le paghi molto meno, 79,99 euro grazie allo sconto del 27%!

Cuffie Sennheiser HD 599: le caratteristiche

Nella confezione troverai le Cuffie HD 599, con cavo da 3 m e jack dritto da 6,3 mm, e un Cavo da 1,2 m con jack dritto da 3,5 mm. Non manca poi un adattatore da 6,3 mm a 3,5 mm. Vantano un Design “Ergonomic Acoustic Raffinement” (E.A.R.), che incanala il segnale audio direttamente nelle orecchie. L’archetto imbottito e i padiglioni leggeri sono ideali per lunghe sessioni di ascolto, non sentirai alcun peso sulla testa o occluse le orecchie. I padiglioni sono anche eleganti, dato che sono ricoperti in velluto.

Ancora, il design aperto circumaurale offre una presentazione spaziale estremamente “aperta” per migliorare l’esperienza di ascolto. Come detto, le cuffie HD 599 Special Edition è fornita con due cavi scollegabili: un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop. Quindi si adatta perfettamente a ogni genere di ascolto.

Insomma, qualità e stile, che grazie alla Festa delle offerte Prime paghi molto meno: 79,99 euro con lo sconto del 27%!

