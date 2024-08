Cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition lo sconto Amazon è top!

Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition sono delle cuffie wireless che rappresentano il meglio dell’alta qualità Sennheiser, azienda storica capace di grande qualità a tutto tondo, sia nei famosi prodotti professionali, sia in quelli consumer. Proprio come queste cuffie che combinano una qualità sonora superiore con un design elegante e funzionalità avanzate. Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition sono pensate per gli audiofili più appassionati ed esigenti e per chi cerca un’esperienza di ascolto premium senza compromessi. Lo sconto Amazon è quindi davvero allettante, il prezzo di listino crolla da 300 euro a 250 euro, un risparmio netto di 50 euro!

Le cuffie sono realizzate con materiali di alta qualità, come l’alluminio e la pelle, che gli conferiscono un aspetto premium e una sensazione di robustezza. I padiglioni sono ampi e imbottiti, garantendo un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di ascolto. Il design pieghevole rende queste cuffie facili da trasportare e da riporre, un vantaggio per chi viaggia spesso.

Il punto di forza principale di Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition è la qualità del suono ovviamente. Grazie ai driver dinamici da 42 mm, queste cuffie offrono un suono dettagliato e bilanciato, con bassi profondi, medi chiari e alti cristallini. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore è molto efficace, isola completamente dai rumori esterni. Inoltre, la modalità di trasparenza consente di ascoltare i suoni ambientali senza dover togliere le cuffie, una funzione utile per chi è spesso in movimento.

Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition sono dotate di numerose funzionalità avanzate. La connessione Bluetooth 5.2 assicura una trasmissione audio stabile e senza latenza. I comandi touch intuitivi permettono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco.

Un altro punto di forza di Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition è la durata della batteria. Con un’autonomia fino a 60 ore con ANC attivo, queste cuffie superano di gran lunga molti concorrenti sul mercato. E come se non bastasse la ricarica rapida permette di ottenere diverse ore di riproduzione con pochi minuti di ricarica.

