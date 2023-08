Cuffie Sony in offerta ad un prezzo STRACCIATO su Amazon

Quando ci ritroviamo in viaggio, potremmo sentire spesso la necessità di avere delle cuffie a portata di mano per isolarci dal resto dell’ambiente, e usufruire così della nostra musica, oltre che godersi le nostre serie TV e film preferiti. È proprio questo che ha recentemente pensato Amazon proponendoti in offerta le cuffie Sony WH-CH720N all’incredibile prezzo di soli 88.90 euro, in offerta rispetto ai 95 euro del prezzo originariamente proposto di listino.

Cuffie per ogni uso

Nel caso specifico dell’offerta proposta da Amazon, queste cuffie wireless sono disponibili rispettivamente nelle colorazioni Blu, Nero e Bianco, in modo da soddisfare i gusti personali di qualsiasi consumatore in base al proprio stile.

Sono tante e numerose le caratteristiche offerte da queste cuffie wireless, a partire rispettivamente dalla tecnologia di Noise Cancelling (vale a dire la stessa che ritroviamo all’interno delle AirPods di Apple, tanto per intenderci) che sfruttano lo stesso chip NC presente all’interno del modello 1000X, e permettono di ridurre sensibilmente il rumore circostante, in modo tale da isolarsi perfettamente dai rumori assordanti che ci circondano. Grazie all’app Sony Headphones Connect (scaricabile in maniera completamente gratuita dai rispettivi store mobile, App Store e Google Play Store), hai la possibilità di regolare i suoni ambientali con 20 differenti livelli di cancellazione e isolamento.

Il peso poi, pari a soli 192 grammi, ti offre un comfort mai visti prima d’ora, permettendoti di indossarle per ore e ore senza sentire il benché minimo fastidio. Per non parlare poi del sound eccezionale che queste cuffie riescono a garantirti, grazie all’implementazione della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine, che permette di ripristinare completamente la qualità delle sorgenti sonore compresse, come nel caso di Spotify e altre app similari che si utilizzano al giorno d’oggi, migliorando ulteriormente la qualità. In questo modo, avrai comunque la possibilità di godere della qualità della registrazione originale.

In definitiva, a poco più di 80 euro hai la possibilità di assicurarti un paio di cuffie Sony di tutto rispetto e dalle prestazioni davvero eccellenti e sbalorditive: ecco il motivo per il quale non puoi in alcun modo lasciarti sfuggire queste cuffie in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.