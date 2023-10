Le potenti e comode cuffie Sony sono crollate di prezzo! Prendile adesso!

Potenti, comode da indossare anche per ore, autonomia incredibile. Difficile sintetizzare le potenzialità e le qualità delle cuffie Sony WH-XB910N, le quali, grazie alla funzione Noise Cancelling, cancellano il rumore esterno fastidioso mentre sei al telefono o stai ascoltando la tua musica preferita. Quanto all’autonomia della batteria, dura fino a 30 ore di uso continuativo! Inoltre, se dimentichi di ricaricarle, grazie alla Ricarica rapida con soli 10 min puoi usarle per ben 4 ore e mezza! Quindi potrai usarle tranquillamente per una mezza giornata. Come non parlare poi della funzione Multipoint, che ti consente di associare velocemente più device. O della funzione Extra Bass, che fa sentire bassi molto profondi. Puoi anche comandarli a distanza, grazie agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Ma puoi anche utilizzare comodamente i bottoni analogici posti sui padiglioni. Cos’altro dirti? Hai tutto questo a un prezzo scontato del 31%, quindi le paghi solo 137,50 euro!

Cuffie Sony WH-XB910N: le caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le Cuffie Sony WH-XB910N. Aggiungendo altri elementi a ciò che abbiamo già detto nell’incipit. Come la funzione EXTRA BASS, che può tornarti utile per un genere musicale dove i suoni bassi profondi sono importanti. Per un suono incredibilmente profondo e incisivo con queste cuffie Sony. Ricordati poi della funzione Dual Noise Sensor per la cancellazione attiva del rumore. Meravigliosa poi l’autonomia, fino a 30 ore di durata continua o 4 ore e mezza con una ricarica rapida.

Dotate di connessione Multipoint, queste cuffie Bluetooth con microfono ti consentono di passare facilmente da un dispositivo all’altro facendo una rapida associazione. Quando non le usi, puoi riporle facilmente grazie alla comoda custodia e alla struttura pieghevole salvaspazio, così entreranno facilmente in zaini e valige. Grazie al Bluetooth Versione 5.2 arrivi fino a 10 metri.

Ti ricordiamo che oggi ottieni tutto questo a un prezzo scontato del 31%, quindi le paghi solo 137,50 euro!

