Cuffie Sony ULT WEAR a quasi metà prezzo: sconto shock del -43% su Amazon

Un’occasione da non perdere per gli amanti dell’audio di qualità: le cuffie Sony ULT WEAR sono ora disponibili a un prezzo di 114 euro che le rende ancora più irresistibili. Con uno sconto bomba del 43% sul prezzo di listino, queste cuffie Bluetooth over-ear offrono una combinazione di tecnologie avanzate e design ergonomico, rendendole una scelta perfetta per chi cerca il massimo dal proprio ascolto quotidiano.

Audio personalizzato e immersivo

Grazie alla tecnologia esclusiva ULT POWER SOUND, le Cuffie Sony ULT WEAR ti permettono di scegliere tra due modalità audio personalizzate: Deep Bass, ideale per chi ama le basse frequenze profonde, e Attack Bass, per un’esperienza sonora dinamica e coinvolgente. Il cuore di queste cuffie è il processore V1 proprietario di Sony, abbinato a driver da 40mm ad alta definizione, che garantiscono un suono ricco e dettagliato in ogni situazione.

Con un peso minimo e un design ergonomico, queste cuffie sono progettate per offrire il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto. I cuscinetti morbidi si adattano perfettamente alla forma della testa, riducendo la pressione sulle orecchie, mentre la custodia compatta inclusa rende il trasporto semplice e sicuro.

Funzionalità avanzate per ogni esigenza

Queste cuffie sono dotate di tecnologie all’avanguardia che migliorano l’esperienza d’uso in ogni aspetto. La connessione Multipoint consente di collegare simultaneamente due dispositivi Bluetooth, permettendoti di passare facilmente da uno all’altro senza interruzioni. Inoltre, le funzionalità Fast Pair e Swift Pair semplificano l’accoppiamento con dispositivi Android e Windows 10, rendendo il processo rapido e intuitivo.

Per le chiamate, i microfoni Beam Forming e la tecnologia Precise Voice Pickup garantiscono una qualità cristallina anche in ambienti rumorosi. E non è tutto: l’integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant ti permette di controllare le cuffie con semplici comandi vocali, mentre il supporto per il 360 Reality Audio ti immerge in un suono tridimensionale senza precedenti.

Inoltre offrono un’autonomia impressionante: fino a 30 ore con la cancellazione del rumore attiva e ben 50 ore in modalità standard. Questo significa che potrai goderti la tua musica preferita o gestire le tue chiamate per giorni senza doverle ricaricare.

Se sei alla ricerca di auricolari che uniscano qualità audio, comfort e funzionalità avanzate, le Cuffie Sony ULT WEAR sono la scelta ideale. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: approfitta subito dello sconto del 43% e scopri il piacere di un audio senza compromessi spendendo solo 114 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.