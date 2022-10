Cuffie Sony WF-SP700N a 52 euro invece di 200 su Amazon

Le Sony WF-SP700N sono cuffie intrauricolari wireless progettate per offrire prestazioni audio personalizzabili e garantiscono un tempo di ascolto prolungato. I loro driver dinamici da 6,1 mm utilizzano magneti al neodimio e producono un’ampia risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, mentre una funzione di potenziamento dei bassi selezionabile fornisce una riproduzione delle basse frequenze migliorata. Acquistale su Amazon a soli 51,90€ invece di 200,00€.

La batteria ricaricabile integrata offre fino a tre ore di ascolto con una carica completa o fino a nove ore di riproduzione tramite la custodia di ricarica in dotazione. Attiva la cancellazione digitale del rumore per mantenere la tua esperienza di ascolto isolata dai rumori esterni o usa la modalità Suono ambientale per rimanere connesso uditivamente al mondo esterno.

Grazie al microfono integrato e ai pulsanti sinistro e destro, puoi rispondere alle chiamate senza accedere al tuo smartphone. Il design impermeabile IPX4 offre un funzionamento sicuro e stabile anche durante l’allenamento. Le cuffie WF-SP700N includono supporti per arco voltaico, più copriauricolari e un cavo di ricarica micro-USB.

Si collega tramite Bluetooth e ascolto One touch NFC. La tecnologia Near-Field Communication (NFC) rende le sequenze di configurazione complesse un ricordo del passato. Basta toccare i dispositivi abilitati NFC selezionati sul segno N sulla custodia di ricarica per una connessione rapida. Niente NFC? Nessun problema. Puoi comunque connetterti manualmente al Bluetooth utilizzando il menu delle impostazioni del tuo dispositivo.

Seleziona EXTRA BASS per aumentare i bassi e quando hai bisogno di ascoltare un brano la tecnologia digitale di eliminazione del rumore blocca le distrazioni, come i suoni della palestra o della strada. Disattiva la cancellazione del rumore per l’udibilità tradizionale dei suoni esterni.

La modalità “Suono ambientale” invece mescola la musica che ami con i suoni del tuo ambiente. I cuscinetti sono disponibili in più dimensioni , inoltre, il raccordo di supporto in silicone assicura che rimangano comodamente in posizione. Approfitta ora dello sconto incredibile del 74% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

