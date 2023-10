OFFERTA A TEMPO: Cuffie con cavo antigroviglio a soli 21 euro!

Preferisci ancora le cuffie con il filo nonostante ci troviamo in un mondo dove impera la tecnologia wireless? Beh, perché vergognarsene. Del resto, i cavi garantiscono stabilità e non c’è bisogno di associare i dispositivi. Certo, resta il problema che i fili siano scomodi, perché possono aggrovigliarsi. Tuttavia, con questa offerta abbiamo risolto il problema: le cuffie SoundMAGIC E10 sono dotate di un comodissimo Cavo antigroviglio, così non dovrai ogni volta star lì come Penelope con la tela. Ma non solo: le cuffie sono in modalità HiFi Stereo e vantano l’isolamento acustico, così non dovrai far sentire al tuo interlocutore il caos che ti circonda e anche tu potrai ascoltare lui o la musica senza fastidi. Vanta anche bassi molto potenti per un suono di qualità. Ancora per poche ore le paghi solo 21,99 euro, grazie allo sconto del 5%!

Cuffie SoundMAGIC E10: caratteristiche e offerte

Queste ottime cuffie hanno ricevuto per 6 anni consecutivi il premio WHAT Hi-Fi, per il loro essere economiche ma allo stesso tempo dotate di un suono ben definito, dinamico ed emozionante. La grancassa è potente e profonda, gli acuti sono brillanti e la voce è nitida e sfumata. Le Cuffie SoundMAGIC E10 hanno una dinamica impressionante e un equilibrio uniforme rispetto alla maggioranza degli auricolari sul mercato. I bassi profondi e l’isolamento acustico ti consentiranno di godere appieno della musica.

La parte esterna degli auricolari E10 interamente in metallo li rende estremamente stabili e resistenti, quindi adatti all’uso quotidiano. Lo spinotto placcato in oro offre una maggiore resistenza all’attrito e una trasmissione più stabile della musica. Quindi anche le persone più distratte trarranno vantaggio! Tutti i suoi vantaggi sono insiti nella tecnica del doppino ritorto di alta qualità: non solo aumenta la resistenza nel tempo, riduce i grovigli e allontana il rumore delle interferenze RF, ma garantisce anche un suono ad alta risoluzione. Sono anche molto comode da indossare, grazie al design in-ear combinato con i morbidi gommini. Il che evita anche la dispersione della musica!

Come puoi vedere, il cavo antigroviglio è solo uno dei tanti vantaggi:le Cuffie SoundMAGIC E10le ora le paghi solo 21,99 euro, grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.