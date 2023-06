Cuffie Sovraural ad alta risoluzione Philips Fidelio X2HR: 40 euro di sconto su Amazon

Le Philips Fidelio X2HR/00 sono cuffie sovraurali che offrono un audio ad alta risoluzione, ciò significa che puoi ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora. Inoltre hanno dei potenti driver al neodimio da 50 mm che garantiscono suoni puliti, dettagliati e di grande impatto. Acquistale ora su Amazon a soli 99,00€ invece di 135,22€.

Uno degli elementi chiave di queste cuffie è la comodità. I cuscinetti deluxe in schiuma memory avvolgono delicatamente l’orecchio, garantendo un comfort ottimale anche durante le sessioni di ascolto più lunghe. Questo, insieme al design sovraurale aperto, consente di godere di una qualità del suono naturale senza alcuna pressione sull’orecchio.

Le Philips Fidelio X2HR/00 offrono anche una funzione molto pratica: una clip per cavo. Questo piccolo ma prezioso accessorio consente di gestire il cavo in modo efficace, evitando grovigli e intoppi che potrebbero rovinare la tua esperienza di ascolto.

In sostanza sono un perfetto equilibrio tra tecnologia all’avanguardia e design elegante. Il look è raffinato e moderno, adatto a ogni stile e situazione. Che tu sia un audiofilo, un professionista dell’audio o semplicemente un amante della musica, le Philips Fidelio X2HR/00 sono la scelta ideale per ascoltare i tuoi brani preferiti come mai prima d’ora.

Non perdere l’opportunità di possedere queste eccezionali cuffie: non lasciarti scappare lo sconto del 27% e acquistalo su Amazon. Approfitta di questa offerta e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.