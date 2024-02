Cuffie sovrauricolari Philips ricaricabili e leggere: un'esperienza audio senza pari a soli 39€

Le potenti cuffie HiFi Wireless sovrauricolari di Philips sono in questo momento in super offerta su Amazon. Con soli 39€ le fai tue grazie allo sconto in corso del 27% sul prezzo di listino, e ti garantisci un’esperienza audio straordinaria. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime. Ricaricabili e leggere, le cuffie Philips SHC5200/10 non ti daranno fastidio durante l’ascolto prolungato.

Philips SHC5200/10, per un’esperienza audio senza pari

Grazie alla possibilità di scelta tra due canali di trasmissione, il piacere dell’ascolto viene protetto dalla capacità di passare facilmente al canale con l’ottima ricezione. Il driver dell’altoparlante da 32 mm, poi, è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso. Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un’altra stanza.

Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare all’aperto si regolano spostando la fascetta nella posizione desiderata. Questa operazione può essere fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta interna flessibile, che si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e senza fastidi.

Corri ad acquistarle, sono in super offerta su Amazon. Con soli 39€ le fai tue e ti garantisci un’esperienza audio straordinaria. Il tutto con le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

