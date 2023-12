Cuffie SUPER INTELLIGENTI oggi a soli 34 euro: la musica non sarà più la stessa

Soundcore ha ideato le Cuffie Q20i Anker, che si distinguono per la cancellazione attiva del rumore di tipo ibrida, Bluetooth over-ear wireless, bassi potenti, gestione tramite app su smartphone. Oggi grazie allo sconto del 5% le paghi solo 34,19! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Soundcore Cuffie Q20i Anker: le caratteristiche

Due microfoni interni e 2 esterni collaborano per rilevare il rumore esterno e ridurlo efficacemente fino al 90%, come quello dei motori di aerei e automobili. Le cuffie con cancellazione del rumore sono dotate di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm che producono un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp. Compatibile con audio certificato ad alta risoluzione tramite il cavo AUX per dettagli ancora maggiori. Con 40 ore di durata della batteria con cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale, puoi spostarti in tutta tranquillità senza pensare alla ricarica. Ricarica rapida in 5 minuti per 4 ore extra di riproduzione.

Connettiti a due dispositivi contemporaneamente con Bluetooth 5.0 e passa istantaneamente da uno all’altro. Sia che tu stia lavorando con il laptop o che tu voglia rispondere a una chiamata, l’audio verrà riprodotto automaticamente dal dispositivo desiderato. Scarica l’app soundcore per personalizzare il suono utilizzando l’equalizzatore personalizzabile, utilizzando le 22 equalizzazioni preimpostate o regolando manualmente l’equalizzazione. Puoi anche passare da una delle 3 modalità all’altra: Cancellazione attiva del rumore (ANC), Normale e Trasparenza.

