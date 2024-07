Cuffie True Wireless Sony a quasi META' PREZZO: ne rimangono POCHISSIME

Sei alla ricerca di auricolari comodi e che ti facciano immergere letteralmente nella tua musica preferita? Allora approfitta subito della mega promozione sulle Cuffie True Wireless Sony, oggi disponibili su Amazon a soli 66 euro con uno sconto del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie True Wireless Sony: massimo comfort e audio impeccabile

Le Cuffie True Wireless Sony si caratterizzano per un design ergonomico piccolo e leggero, quindi adatto anche alle orecchie più piccole, così da poterle indossare per una giornata intera senza il minimo fastidio.

Offrono un suono davvero impeccabile grazie alla funzione DSEE che esegue l’upscaling di ogni traccia per voci autentiche e bassi potenti. È possibile anche personalizzare il tuo suono in-app e goderti una coinvolgente esperienza 360 Reality Audio Certified.

Un’altra caratteristica di spicco degli auricolari è l’eliminazione digitale del rumore che è in grado di eliminare il rumore di fondo per immergerti totalmente nella tua musica preferita. Allo stesso modo la modalità Suono ambientale ti permette di rimanere connesso con l’ambiente circostante.

Anche la qualità delle chiamate sarà sempre impeccabile grazie alla struttura di riduzione del rumore del vento di questi auricolari che trasmette chiaramente la tua voce anche all’esterno in una giornata ventosa.

La batteria potentissima non è da meno in quanto offre un’autonomia di 15 ore con l’eliminazione del rumore attivata, o 20 ore se è disattivata.

