Cuffie Trust Gaming con LICENZA UFFICIALE PlayStation a meno di 30€ su Amazon

Le cuffie Trust Gaming GXT 488 presentano la licenza ufficiale PlayStation e sono compatibili con PS4 e PS5. Sono cuffie che offrono un’esperienza audio immersiva e un comfort invidiabile rispetto alle altre cuffie da gaming vendute anche a prezzi più alti. Oggi il vero affare lo fai su Amazon, dove sono in sconto del 40%: le paghi 28,50 euro anziché 49,99 euro, grazie anche al risparmio ulteriore di 1,50 euro al check-out. Sei abbonato a Prime? Allora per te la spedizione è gratuita.

Cuffie Trust Gaming in sconto del 40% su Amazon

Le cuffie Trust Gaming con licenza ufficiale PlayStation sono dotate di unità altoparlanti attive da 50mm, grazie alle quali puoi goderti un’esperienza audio immersiva in tutti i tuoi titoli preferiti. E puoi indossarle per ore e ore, sempre con il massimo comfort, così da passare indenne le sessioni di gioco più lunghe. Merito della presenza di un archetto regolabile e rinforzato, col quale puoi gestire come desideri le tue nuove cuffie. In più non è necessaria alcuna installazione per usarle, non devi far altro infatti che inserire la spina delle cuffie nell’ingresso da 3,5 mm del controller DUALSHOCK ed ecco che le cuffie vengono riconosciute in automatico.

Ricorda che al check-out otterrai uno sconto ulteriore del valore di 1,50 euro. Per riscattarlo non devi fare nulla, se non aggiungere l’articolo al carrello e completare le informazioni di pagamento, tutto qui.

Che cosa aspetti allora? Approfitta subito della maxi offerta Amazon sulle cuffie Trust Gaming per beneficiare di uno sconto pari al 40% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.