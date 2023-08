Cuffie Turtle Beach ad un prezzo STRABILIANTE su Amazon

Mai come oggi, l’esperienza multiplayer è diventata parte fondamentale di gran parte dei videogiochi di questo periodo. Pensiamo a titoli come Call of Duty, Battefield, o perfino FIFA, in cui comunicare con i propri amici nel corso delle partite è un processo essenziale e importante ai fini della vittoria. È così che ci viene in aiuto Amazon, proponendoci nella fattispecie le cuffie Turtle Beach Stealth 600 per Xbox in offerta a soli 51 euro, con uno sconto che si attesta al 42% rispetto al prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, fissato originariamente a 89 euro circa.

Cuffie adatte ad ogni tipo di giocatore

La caratteristica principale di queste cuffie wireless Turtle Beach 600 è che presentano la licenza ufficiale Xbox, diventando così pienamente compatibili con entrambe le ultime console di nuova generazione di casa Microsoft, rispettivamente Xbox Series X e la “sorella minore”, ovvero Xbox Series S.

Grazie a queste cuffie, hai la possibilità di comunicare in maniera chiara e nitida con i tuoi amici grazie al microfono flip-to-mute arrivato ormai alla sua seconda generazione, in modo tale da organizzare la miglior strategia possibile per fronteggiare il nemico, ad esempio nel bel mezzo di un death match a squadre sull’ultimo Call of Duty. Oltre a questo puoi benissimo ascoltare anche l’audio di gioco, una funzione che ritorna molto utile soprattutto se sei in sala e non devi fare eccessivo rumore, in particolar modo per quanto riguarda le ore notturne, in cui è richiesto il silenzio.

Una chicca non da poco offerta da queste Turtle Beach Stealth 600 risiede nel sistema per occhiali brevettato ProSpecs: questo sistema è stato pensato appositamente per tutti i videogiocatori provvisti di occhiali, in modo tale da migliorarne sensibilmente l’esperienza di gioco e la comodità d’uso, grazie a dei morbidi cuscinetti in doppia spugna.

L’esperienza d’uso è ulteriormente migliorata dalla connessione wireless a 2.4 GHz a bassa latenza, in modo da farti evitare ritardi nelle comunicazioni durante l’esperienza di gioco multiplayer con i tuoi amici. Ottima anche l’autonomia di queste cuffie wireless, con una durata complessiva che raggiunge e anzi supera le 24 ore totali, riuscendo così a garantire numerose sessioni di gioco senza dover nemmeno ricaricarle.

Lasciarsi scappare un’offerta del genere sarebbe davvero un peccato, considerando il prezzo. Vi suggeriamo dunque di acquistare le Turtle Beach Steath 600 su Amazon a questo indirizzo, così da immergervi subito nel multiplayer online.

