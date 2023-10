Cuffie TWS di livello PRO a prezzo MINI: OPPO Enco Air3 Pro giù a 69€

Solo con la Festa delle Offerte Prime hai a portata di mano le cuffie true wireless OPPO Enco Air3 Pro al prezzo più conveniente di sempre su Amazon, merito di uno scioccante sconto immediato del 13%. Con un prezzo di vendita di appena 69€ hai finalmente a portata di mano un paio di cuffie di cui non potrai più fare a meno.

Leggere, comodissime da indossare e con un’autonomia di ben 30 ore (con ricarica rapida), le cuffie a marchio OPPO hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Le cuffie OPPO Enco Air3 Pro sono in super offerta su Amazon ad appena 69€

Il modulo Bluetooth 5.3 ti assicura la trasmissione di brani ad alta risoluzione a una distanza ancora maggiore, mentre il supporto ai controlli touch facilita di molto la gestione della musica e anche delle telefonate. Compatibili al 100% con tutti i dispositivi mobile iOS e Android, le cuffie OPPO Enco Air3 Pro integrano anche la tecnologia di cancellazione del rumore con IA (Intelligenza Artificiale) per abbattere i rumori esterni e assicurarti un’ottima esperienza di ascolto.

Cosa stai aspettando? La Festa delle Offerte Prime è in scadenza e hai a disposizione ancora pochissime ore per prendere al volo l’offerta Amazon sulle cuffie OPPO; mettile subito nel carrello per riceverle a casa già nella giornata di domani senza costi di spedizioni con i servizi Prime di Amazon.

