Cuffie wireless con Noise Cancelling di Sony in promo speciale su Amazon

Le Sony WH-CH720N sono delle cuffie wireless che garantiscono una qualità audio eccezionale e possiedono anche la cancellazione del rumore avanzata. Queste cuffie sono progettate per offrire un’esperienza di ascolto immersiva, consentendoti di goderti la tua musica, i film o i podcast preferiti senza distrazioni esterne. Acquistalo ora su Amazon a soli 99,00€ invece di 117,54€.

Con la tecnologia di Noise Cancelling, puoi bloccare i rumori di fondo indesiderati, creando una bolla di audio perfetta per te. Che tu sia in viaggio o in un ambiente affollato, le WH-CH720N ti offriranno un audio cristallino e privo di disturbi.

Inoltre sono dotate di una connessione multipoint, che ti consente di collegare due dispositivi contemporaneamente, ad esempio il tuo telefono e il tuo computer, per passare facilmente da una fonte audio all’altra.

La batteria ha una durata fino a 35 ore, garantendoti lunghe sessioni di ascolto senza dover preoccuparti di ricaricarle frequentemente. E se hai bisogno di una ricarica rapida, basta 10 minuti per ottenere fino a 60 minuti di riproduzione. Queste cuffie sono anche comode da indossare grazie ai morbidi padiglioni auricolari e alla fascia regolabile, progettati per adattarsi comodamente alla tua testa.

Goditi un audio straordinario e una cancellazione del rumore efficace con queste cuffie e approfitta ora dello sconto del 16%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.