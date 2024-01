Cuffie wireless JBL Tune 660BTNC scontate del 41%: la QUALITA' a prezzo BASSISSIMO

Le cuffie JBL Tune 660BTNC sono l’accessorio perfetto per gli amanti della musica che vogliono godersi il loro audio preferito senza distrazioni indesiderate. Queste cuffie on-ear offrono un’esperienza sonora eccezionale, con la comodità della connettività Bluetooth wireless e la potente cancellazione attiva del rumore (ANC) per isolarti dal mondo esterno. Oggi puoi farle tue a soli 60€ su Amazon, approfittando sia dello sconto del 39% che delle spedizioni gratuite tramite Prime.

JBL Tune 660BTNC, una bestia di cuffie a prezzo stracciato

Con la tecnologia ANC di JBL, puoi bloccare il rumore ambientale indesiderato e immergerti completamente nella tua musica. Che tu sia in un caffè affollato, su un volo lungo raggio o semplicemente desideri un momento di tranquillità, queste cuffie ti permettono di goderti la musica senza distrazioni. Le JBL Tune 660BTNC offrono un audio nitido e potente con bassi profondi e suoni chiari.

Sono dotate di driver da 32 mm che riproducono la tua musica con precisione, indipendentemente dal genere. Sia che tu stia ascoltando musica, guardando film o facendo chiamate, l’audio sarà sempre eccezionale. Con una batteria che dura fino a 44 ore con ANC disattivata, queste cuffie sono progettate per accompagnarti per tutto il giorno. Puoi ascoltare la tua playlist preferita senza preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente. Inoltre, una ricarica rapida di soli 5 minuti ti offre fino a 2 ore di riproduzione, perfetta per quando sei di fretta.

Le cuffie JBL Tune 660BTNC sono progettate per il massimo comfort. Gli auricolari sono imbottiti e regolabili, quindi puoi indossarle per lunghe sessioni senza disagio. La loro struttura pieghevole le rende facili da trasportare ovunque tu vada, e il microfono integrato ti consente di effettuare chiamate in vivavoce chiare e nitide.

Inoltre, sono compatibili con assistenti vocali come Siri e Google Assistant per un controllo ancora più pratico. Oggi puoi farle tue a soli 60€ su Amazon, approfittando sia dello sconto del 39% che delle spedizioni gratuite tramite Prime.

