Cuffie Wireless over-ear a metà prezzo: oggi sono tue a soli 20€

Per ascoltare la tua musica al meglio e, soprattutto, nel massimo comfort, prova le Cuffie Wireless Bluetooth Uliptz! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 20 euro con uno sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Cuffie Wireless Bluetooth Uliptz: audio eccezionale con una comodità assoluta

Le Cuffie Wireless Bluetooth Uliptz offrono alti cristallini, medi bilanciati e bassi potenti grazie ai driver stereo acustici da 40 mm. In più sono dotate di 6 modalità EQ che cambiano in base alla musica diversa bilanciando il suono di volta in volta.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata che fornisce una connessione più stabile e veloce, può essere accoppiata con due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro senza interruzioni: ciò significa, ad esempio, che puoi passare dall’ascolto di una playlist sul tuo telefono alla videoconferenza sul tuo laptop in pochi secondi.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco degli auricolari: offrono fino a 65 ore di riproduzione wireless con una singola carica e, inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti ti offre fino a 4 ore di riproduzione. Queste cuffie wireless possono anche connettersi facilmente ad altri dispositivi non Bluetooth tramite un cavo audio da 3,5 mm, così da poter ascoltare ancora più a lungo in modalità cablata.

Per finire, i padiglioni auricolari sono realizzati in memory foam acusticamente ingegnerizzato che offre morbidezza simile a un cuscino durante l’ascolto. Inoltre, l’archetto regolabile in metallo e le cuffie girevoli possono adattarsi facilmente a qualsiasi forma della testa.

