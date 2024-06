Cuffie wireless over-ear Sony a 140 EURO IN MENO: l'occasione è IRRIPETIBILE

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita ogni volta che vuoi come se fossi ad un concerto? Allora cogli al volo la promozione Amazon sulle Cuffie wireless over-ear Sony, oggi disponibili a soli 281 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie wireless over-ear Sony: audio immersivo ovunque tu sia

Le Cuffie wireless over-ear Sony sono dotate del nuovissimo Processore Integrato V1 che massimizza il potenziale della funzione di Eliminazione del Rumore HD QN1 rendendole uniche nel loro genere.

Offrono un suono adattivo in qualsiasi condizione grazie all’Adaptive Sound Control che regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente. Allo stesso modo la funzione Speak-to-Chat mette automaticamente in pausa la musica quando vuoi parlare.

Questi auricolari sono progettati con precisione per offrire un’eccezionale qualità di ascolto, anche in chiamata grazie alla tecnologia di rilevamento della voce e alla nuova struttura di riduzione del rumore del vento. Inoltre possono essere accoppiate con due dispositivi in contemporanea e, utilizzando la funzione Fast Pair, puoi localizzarle in caso di smarrimento.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco delle cuffie con una batteria che ha un durata fino a 30 ore no-stop. In più, nella promozione è inclusa una custodia pieghevole che permette di conservarle e trasportarle comodamente anche durante i lunghi viaggi.

