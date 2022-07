Cuffie Wireless Razer Nari Ultimate: acquistale su Amazon grazie allo sconto del 38%

Le Razer Nari Ultimate sono delle cuffie Wireless comode, potenti e sopratutto di qualità. I cuscinetti auricolari sono realizzati in pelle sintetica e hanno anche delle cavità nascoste nel cuscino per le persone che indossano gli occhiali. Presente anche l’illuminazione Chroma RGB e la tecnologia HyperSense. Acquistale ora su Amazon a soli 124,99€ invece di 199,99€.



La fascia è rivestita con un materiale a rete traspirante che risulta essere abbastanza comoda per lunghe sessioni di gioco. Queste cuffie sono dotate del sistema di feedback tattile HyperSense di Razer, che crea delle vibrazioni per immergerti nei tuoi giochi in maniera più realistica.

La tecnologia Hypersense crea un feedback sensoriale tattile che garantisce sensazioni realistiche basate su segnali audio durante il gioco, utilizzabile mentre ascolti musica o guardi video e grazie al THX Spatial Audio potrai impostare dei canali surround a 5.1 e 7.1 che ti offriranno un audio posizionale a 360° senza interruzioni per un’esperienza più naturale e realistica.

Inoltre, grazi a cuscinetti rinfrescanti infusi di gel potrai rimanere fresco durante le maratone di gioco a differenza delle cuffie convenzionali. Mentre la schiuma ad alta densità permette di sfruttare al meglio l’isolamento acustico.

La connessione avviene tramite Wireless a 2,4 GHz, presenti anche i controlli audio direttamente sull’auricolare: puoi regolare sia il volume dell’audio che il microfono semplicemente con un tocco.

Per connettere le Razer Nari Ultimate alla tua PS4, Xbox o PC, avrai bisogno dell’adattatore wireless. È un piccolo dongle USB che bisogna collegare al PC o alla console. L’uso del dongle dovrebbe darti una portata leggermente più lunga del solito. Avrai una portata di 12 m rispetto ai tipici 10 m che trovi nella maggior parte delle cuffie da gioco Bluetooth. Ciò significa che puoi goderti l’audio dall’altra parte della stanza con un ritardo minimo.

Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistale su Amazon, inoltre se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita!

