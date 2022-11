Cuffie Wireless Razer Nari Ultimate: risparmia oltre 70 euro e acquistale su Amazon

Le cuffie Nari Ultimate di Razer sono il perfetto compromesso per chi cerca un prodotto di qualità senza voler spendere troppo. Il design è composto da parti in metallo con una fascia di sospensione imbottita. Acquistale ora su Amazon a soli 124,99€ invece di 199,99€.

I padiglioni rimangono in una posizione verticale fissa, ma ruotano per appoggiarsi al petto quando sono appesi al collo. I cuscinetti auricolari in memory foam in gel mantengono comodi per lunghi periodi di tempo, anche se indossi gli occhiali. Sul retro del padiglione sinistro troverai un pulsante di disattivazione del microfono, una rotellina di scorrimento, un pulsante di accensione, una porta di ricarica Micro USB, un jack per cuffie da 3,5 mm e un microfono con asta retrattile. Sulla destra invece troviamo solo la rotellina del volume e lo slot a molla per il dongle USB wireless a 2,4 GHz.

Il design è pulito, minimale ed è monocromatico. Presente anche un logo RBG sui padiglioni che si illumina. Per quanto riguarda l’audio, Razer utilizza grandi driver da 50 mm e un software proprietario. Razer utilizza speciali attuatori aptici Lofelt L5 a banda larga e un segnale digitale da audio a aptico avanzato software di elaborazione sviluppato dalla società tedesca di aptica Lofelt. In sostanza, l’aptica replica il modo in cui opera l’enorme driver di un subwoofer, spostando i motori alle stesse frequenze con cui un subwoofer spinge l’aria.

Le Nari Ultimate utilizzano il software Synapse 3.0 di Razer per regolare l’equalizzazione delle cuffie, impostare i preset audio e modificare il colore, la luminosità e il pattern di visualizzazione dei LED dei padiglioni auricolari. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

