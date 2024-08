Cuffie wireless Razer Opus, la qualità audio si paga poco con lo sconto Amazon

Razer Opus è un’ottima scelta per chi cerca un paio di cuffie wireless di alta qualità, con un design elegante e un suono avvolgente, ottime tanto per sentire la musica quanto in ambito gaming. Sono ideali per essere utilizzate con la console Razer Edge, la console portatile dal cuore Android ma perfetta per il cloud gaming, oggi in super offerta Amazon ad un prezzo irrinunciabile. Queste cuffie oggi sono proposte da Amazon anche loro con uno sconto davvero niente male: MENO 25%, col prezzo che crolla da 93 euro a 70 euro, anzi 69,99 euro per la precisione! Super sconto per delle cuffie di ottima qualità!

Razer Opus si presentano con un design minimalista e sofisticato, caratterizzato da linee pulite e materiali di alta qualità. I padiglioni sono morbidi e avvolgenti, garantendo un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di ascolto. Il peso contenuto le rende perfette per essere utilizzate durante gli spostamenti. La connettività Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per ascoltare musica, guardare film o giocare.

Razer Opus sono dotate di driver dinamici da 40 mm che offrono un suono bilanciato e dettagliato. Supportano i codec audio AAC e aptX, garantendo una qualità audio elevata sia su dispositivi Android che iOS. La firma sonora è neutra, con bassi presenti ma non invadenti, medi chiari e alti ben definiti, rendendole adatte a una vasta gamma di generi musicali.

La tecnologia di riduzione del rumore attiva (ANC) è in grado di isolare efficacemente i rumori esterni. Presente comunque la modalità Trasparenza per essere consapevoli di ciò che accade intorno a chi le indossa, a tutto vantaggio delle sicurezza.

La batteria delle Razer Opus offre un’autonomia di circa 30 ore con la riduzione del rumore attiva disattivata. Inoltre, la ricarica rapida permette di recuperare alcune ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Le cuffie sono dotate inoltre di comandi touch intuitivi per controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale.

