Cuffie Wireless Sony: approfitta SUBITO di questo fantastico SCONTO!

Non è semplice trovare delle cuffie con cui ascoltare la nostra musica in maniera chiara e nitida e che possano farti godere a pieno l’esperienza con l’ascolto dei tuoi brani preferiti. Oggi però su Amazon, grazie ai nuovi sconti di Primavera, avrai la possibilità di acquistare delle fantastiche cuffie wireless della Sony, e le trovi solo per oggi col -8% con un prezzo finale fissato a 239,00€.

Cuffie wireless Sony: tutta la qualità audio di Sony in queste super cuffie

Queste cuffie di Sony dispongono di un’ottima cancellazione del rumore, materia in cui il produttore è assolutamente leader nel settore. Il tutto viene reso possibile grazie al processore “noise cancelling HD Qn1”, il quale riesce a minimizzare il rumore grazie a un algoritmo evoluto e al nuovo Chip Bluetooth integrato. La qualità dell’audio è il vero fiore all’occhiello di queste cuffie, le quali supportano Hi-Res Audio e riescono a ottimizzare l’ascolto di file musicali che normalmente sarebbero compressi.

Puoi mettere in pausa la musica in automatico quando inizi una chiamata, così da non dover stoppare manualmente la musica quando devi rispondere a telefono. Inoltre, con la funzione smart “Wearing Detection”, le cuffie si spegneranno da sole mentre non le stai indossando, evitando del tutto uno scaricamento accidentale della batteria. Le cuffie dispongono anche della “Multi-Point Connection”, e significa che possono essere associate a due dispositivi in contemporanea.

Acquista subito con gli sconti di Primavera queste fantastiche cuffie wireless di Sony su Amazon: solo per oggi le trovi disponibili col 8% di sconto, con un prezzo finale che si attesta sui 239,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.