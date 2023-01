Cuffie wireless SteelSeries Arctis Nova 7X ad un prezzo IMBATTIBILE su Amazon

Le SteelSeries Arctis Nova 7X sono perfette per i giochi wireless. Queste cuffie possono connettersi a PC e console PlayStation e Xbox in modalità wireless e hanno una bassa latenza, ciò assicura che l’audio e le immagini rimangano sincronizzati durante il gioco. Il loro profilo sonoro ricco di bassi aiuta a enfatizzare gli effetti come i passi nel gioco. Tuttavia, se preferisci un suono diverso, il loro software offre un equalizzatore parametrico e preimpostazioni per aiutarti a metterle a punto. Queste cuffie hanno un’autonmia di 38 ore di riproduzione continua e sono abbastanza comode per lunghe sessioni. Puoi persino collegarli contemporaneamente alla tua console e allo smartphone. Acquistale ora su Amazon a soli 174,20€.

Le SteelSeries Arctis Nova 7X sono cuffie da gioco orientate alla Xbox con un design del telaio simile a quello delle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless per Xbox. Come le SteelSeries Arctis 9X Wireless, supportano il Bluetooth, il che è utile se vuoi rimanere connesso alla tua console e allo smartphone contemporaneamente. Tuttavia, questo modello è dotato anche di un dongle wireless a bassa latenza, che li rende completamente compatibili con le console Xbox e PlayStation e ne migliora la versatilità complessiva. Inoltre è compatibile con Microsoft Spatial Sound / Tempest 3D Audio adatto esclusivamente per PS5.

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless per Xbox sono cuffie da gioco migliori rispetto alle SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless. Sebbene entrambe le cuffie siano comode, le Arctis Nova Pro sono più ergonomiche, hanno una trasmissione audio più stabile e hanno la tecnologia ANC per bloccare una discreta quantità di rumore di fondo. Sono inoltre dotati di un trasmettitore wireless che offre controlli come EQ e mixaggio dei canali a portata di mano e hanno una durata totale della batteria più lunga.

Le cuffie SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless hanno un leggero vantaggio rispetto alle SteelSeries Arctis 7X Wireless. Sebbene entrambe le cuffie siano ugualmente comode e abbiano prestazioni del microfono simili, le cuffie Nova 7X hanno un tempo di riproduzione continua più lungo e supportano il Bluetooth.

