Cuffie wireless super innovative scontatissime al -40%: ultime a disposizione

Oggi puoi accaparrarti un paio di auricolari top di gamma ad un prezzo super scontato! Si tratta delle Cuffie Wireless In Ear Technics, al momento disponibili su Amazon a soli 137 euro grazie ad un maxi sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli a disposizione sono pochissimi!

Cuffie Wireless In Ear Technics: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie Wireless In Ear Technics offrono un suono davvero coinvolgente, e si connettono facilmente alla maggior parte dei dispositivi Bluetooth in una manciata di secondi.

La modalità di utilizzo è semplificata grazie all’attivazione delle funzioni di assistente vocale dello smartphone tramite il sensore touch dell’auricolare. Inoltre, sfruttando la connettività multipoint, è possibile connetterle a 2 dispositivi Bluetooth contemporaneamente, per un ascolto senza interruzioni.

Un’altra specifica di spicco degli auricolari è l’autonomia super estesa: assicurano fino a 7 ore di utilizzo in un’unica carica, con cancellazione del rumore attiva. Allo stesso tempo, con la ricarica rapida di soli 15 minuti, avrai ben 70 minuti di riproduzione no-stop.

In più, questi gadget sono dotati di standard di impermeabilità all’acqua IPX4, quindi offrono una protezione assicurata in caso di acquazzoni improvvisi o mentre pratichi allenamenti intensivi. La vestibilità non è da meno infatti si adattano a diverse dimensioni dell’orecchio grazie ai cuscinetti in silicone che sono disponibili in 7 dimensioni diverse (XS1, XS2, S1, S2, M, L e XL).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.