Cuffie wireless WF-C500 True Wireless quasi alla metà del prezzo su Amazon

Le Sony WF-C500 True Wireless In-Ear sono degli auricolari ergonomici che si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di padiglione auricolare. Puoi usarle per ascoltare musica ad alta qualità attraverso i driver dinamici da 5,8 mm e aggiustare i toni grazie all’app Sony Headphones Connect. Acquistali su Amazon a soli 54,99€ invece di 99,99€.

Sono resistenti al sudore e agli schizzi grazie alla certificazione IPX4: ideali quindi per l’uso durante l’allenamento. Inoltre hanno una durata della batteria fino a 10 ore, e possono essere utilizzati in quasi tutti gli aspetti della tua vita quotidiana. Puoi anche utilizzare un singolo auricolare per goderti musica, un podcast o effettuare una chiamata, poiché mantiene tutte le funzionalità. La custodia di ricarica ha un massimo di 10 ore aggiuntive e supporta tecnologie audio come DSEE e 360 ​​Reality Audio.

Con un semplice tocco, puoi riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce e regolare il volume dell’audio tramite i controlli integrati. Puoi anche utilizzarli per accedere al tuo smartphone. Effettua o ricevi chiamate in vivavoce o premi un pulsante per accedere istantaneamente all’assistente digitale del tuo telefono per indicazioni stradali, informazioni, controllo audio ad attivazione vocale e altro ancora.

Per i possessori di dispositivi Android, l’accensione degli auricolari WF-C500 nelle vicinanze genererà un pop-up per l’associazione rapida e semplice con un tocco. Un’altra caratteristica di Fast Pair è la possibilità di localizzare gli auricolari se li smarrisci. Puoi utilizzare Fast Pair per farli squillare o visualizzare la loro ultima posizione nota sul tuo smartphone.

Quando si tenta di accoppiare le cuffie WF-C500 con il PC Windows 10, all’accensione viene visualizzato un popup che fornisce indicazioni per accoppiarle senza problemi. Approfitta dello sconto del 45% e acquistali su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.