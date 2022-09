Cuffiette Bose QuietComfort con tecnologia Noise Cancelling ad un prezzo FOLLE su Amazon

Le cuffie Bose QuietComfort True Wireless sono dotate di 11 diversi livelli di cancellazione attiva del rumore. Ogni livello filtra più rumori ambientali. Quando le cuffiette capiranno che non ci sono rumori a disturbarti, la tecnologia di equalizzazione attiva ottimizzata per il volume di Bose regolerà automaticamente i bassi e gli alti, mantenendo il tuo audio costantemente bilanciato. Acquistale ora su Amazon a soli 199,00€ invece di 279,95€.

Il microfono integrato fornisce funzionalità aggiuntive quando sei in movimento, consentendoti di effettuare chiamate in vivavoce e di utilizzare comandi vocali tramite l’assistente digitale del tuo smartphone Android o iOS. Il sistema si concentra sulla tua voce e filtra i rumori per garantire che le conversazioni e i comandi siano chiari da comprendere. Le batterie interne degli auricolari QuietComfort offrono fino a 6 ore di autonomia, con ulteriori 12 ore disponibili tramite la custodia di ricarica inclusa.

Per un’esperienza audio più equilibrata puoi attivare la modalità Aware con ActiveSense. Questa modalità combina l’audio con i suoni ambientali intorno a te, ma se questi suoni diventano troppo alti, ActiveSense aumenterà la cancellazione del rumore per mantenere il suono ambientale a un volume accettabile.

L’attivazione della funzione di trasparenza totale fa sembrare che non indossi alcuna cuffia. Ciò ti consente di effettuare un ordine o continuare una conversazione senza dover estrarre gli auricolari QuietComfort. Grazie alla resistenza al sudore e la classificazione IPX4, puoi indossare le tue cuffie true wireless QuietComfort in palestra o all’aperto durante una corsa.

Gli auricolari sono realizzati per garantire che ogni parte che tocca le orecchie sia realizzata in morbido silicone. Per una migliore vestibilità, i gommini di medie dimensioni possono essere sostituiti con il paio di gommini StayHear Max inclusi. Tocca i lati degli auricolari per attivare l’assistente digitale del tuo dispositivo e per gestire i livelli di audio, chiamate e cancellazione del rumore.

Inoltre puoi utilizzare l’app Bose Music per personalizzare l’impostazione di eliminazione del rumore, gestire i dispositivi Bluetooth accoppiati, aggiornare il firmware degli auricolari e altro ancora. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

